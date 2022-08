"Ijzersterke" Antwerpse Boerentoren overleefde al vier branden, beschietingen en V2-bom

Voor alle Antwerpenaren was het donderdagavond even schrikken toen het bijgebouw van de Boerentoren in vuur en vlam stond. Toch is het niet de eerste keer dat de iconische toren in brand stond. Stadsgids Tanguy Ottomer vertelde bij Radio 2 in Antwerpen over de incidentrijke geschiedenis van de toren, met in totaal al vier branden.