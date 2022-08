Laat het gras maar groeien: zo hou je jouw gazon groen en wapen je jouw tuin tegen droogte

Het is deze zomer al heel lang erg droog. Begin deze maand nog kampten we met een hittegolf. Het werd op 19 juli met 38,1 graden Celsius in Ukkel de op één na warmste dag sinds het begin van de metingen. Het is daarnaast al van 1885 geleden dat er nog zo weinig regen viel in de maand juli. De regen die de afgelopen dagen is gevallen, was niet genoeg om de droogte tegen te gaan. Als er de volgende weken niet veel regen valt, zouden er in september wel eens drastische maatregelen kunnen komen om het waterverbruik te verminderen.