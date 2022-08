Groot megalitisch complex met meer dan 500 menhirs gevonden in zuiden van Spanje

Er werden uiteraard menhirs gevonden en het grootste deel daarvan stond opgesteld in alignements of avenues - verschillende evenwijdige steenrijen - of in steencirkels. Daarnaast waren er hunebedden - megalitische graven bestaande uit twee of meer opstaande stenen met een grote deksteen er bovenop -, kleinere graven die steenkisten genoemd worden, verschillende door stenen ingesloten ruimtes en grafheuvels.

Het meest opvallend aan de site is dat er zulke diverse megalitische elementen op één plaats samengebracht zijn en dat ze zo 'uitstekend' bewaard zijn, zei Primitiva Bueno Ramirez, een professor prehistorie aan de Universidad de Alcalá nabij Madrid en een van de leiders van het project.

"Alignements en hunebedden op één site vinden, dat komt niet vaak voor", zo zei ze. "Hier vind je alles samen: alignements, steencirkels en hunebedden en dat is erg opvallend."

De meeste menhirs zijn zoals gezegd gegroepeerd in 26 alignements en in twee steencirkels. Die liggen allebei op heuveltoppen met een goed uitzicht naar het oosten om de zonsopgang te zien tijdens de zomer- en winterzonnewende en de lente- en herfstnachtevening, zo zeiden de onderzoekers.

Veel van de stenen zitten diep in de grond begraven en zullen voorzichtig opgegraven moeten worden. Gepland wordt dat de werkzaamheden zullen duren tot 2026 maar 'tussen het einde van de campagne van dit jaar en het begin van die van volgend jaar, zal een deel van de site bezocht kunnen worden", zo zei Bueno Ramirez.

De studie van het team over de site is gepubliceerd in Trabajos de Prehistoria. Dit artikel is gebaseerd op een telex van het persbureau Agence France Presse.