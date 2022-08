Grootouders voor het Klimaat protesteren nu ook tegen groot woonproject Kolmenveld in Tessenderlo

Volgens de gemeente is het belangrijk om extra woningen in het centrum te bouwen. "Het is belangrijk dat mensen de kans krijgen om in het centrum te kunnen wonen, want daar is veel vraag naar", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Stefan Govaerts (CD&V). "We hebben er alle baat bij om zoveel mogelijk groen in het centrum te hebben, en we gaan ook hier zorgen dat er de nodige groene elementen zijn, zoals een waterpartij en een vlonderpad. Maar ik kan niet ontkennen dat een deel van het bosje dat er nu staat, zal verdwijnen."