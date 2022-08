Op een na hoogste klassieke windmolen van ons land wordt 175 jaar: provincie viert de Roomanmolen in Sint-Pauwels 

Bijzonder aan de Roomanmolen is vooral zijn hoogte van 24 meter. Daarmee is het de hoogste klassieke windmolen van de provincie, en ineens de 2de hoogste van het land. Ook speciaal is dat hij in 1847 opgebouwd werd met klei, die ter plekke werd ontgonnen en gebakken. De bouwheer van de molen was immers een koopman en fabrikant van dakpannen en ontgon daar zijn klei. "Dat is ook nog te merken aan het terrein achter de molen, dat nu nog altijd moerassig is", zegt Van den Branden. De Roomanmolen is ook de enige overblijvende molen van Sint-Pauwels. Bij de bouw ervan zijn enkele onderdelen gebruikt van de verdwenen molens.