Waterpeil op kritiek punt op de Rijn zou binnenkort weer fors kunnen stijgen

Het dorpje Kaub tussen Koblenz en Wiesbaden is het kritieke punt voor de Midden-Rijn. Zodra het waterpeil daar te laag staat, is scheepvaartverkeer tussen de Boven- en Beneden-Rijn nauwelijks nog mogelijk. Het waterpeil in Kaub is namelijk relatief het laagst en wordt daarom voor dat stuk van de Rijn als referentie voor de binnenvaart gebruikt.