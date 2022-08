Opvallende figuren maken Pukkelpop nog kleurrijker

Hendrik Geuens, afkomstig uit Leopoldsburg maar wonende in het Vlaams-Brabantse Nieuwrode, is werknemer achter de schermen van Pukkelpop, al sinds de allereerste editie in 1985. "Ik ben echt een ancien", lacht Geuens. "Pukkelpop is zoals een familie, en ik kan het maar niet loslaten." Al jarenlang is de Limburger deel van het technische klusjesteam.

Intussen werken zijn zoon Corneel en dochter Anke ook op Pukkelpop. "We zijn hier praktisch opgegroeid, dus het was logisch dat we hier op termijn ook zouden werken", vertelt Corneel Geuens.

De familie is ook een KRC Genk-familie. "We gaan normaal naar elke thuiswedstrijd in Genk, maar dit weekend missen we er eentje door Pukkelpop. Dat is een bewuste keuze want het is dan ook maar één keer per jaar Pukkelpop!"