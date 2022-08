Inwoners Herentals moeten vanaf september geen afspraak meer maken bij recyclagepark

Het stadsbestuur vroeg aan IOK Afvalbeheer om het afsprakensysteem stop te zetten vanaf 1 september. “Dat systeem is niet meer nodig om de toegang vlot te laten verlopen”, zegt Katleen Mertens van afvalintercommunale IOK. “Er zijn geen praktische bezwaren om het af te schaffen, dus kunnen de inwoners vanaf 1 september zonder afspraak langskomen.”

Het recyclagepark begon met een afsprakensysteem tijdens de coronapandemie. “Toen waren er ontzettend lange wachtrijen voor het recyclagepark. Dat is nu niet meer het geval.” De openingsuren blijven wel hetzelfde. Tijdens de zomertijd is er op vrijdagnamiddag nog steeds de late opening van 15 uur tot 19 uur. In de Kempense regio van IOK moet je enkel in Hulshout nog een afspraak maken om het recyclagepark te kunnen bezoeken.