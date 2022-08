Vrouw opgepakt die poederbrieven aan de sociale huisvestingsmaatschappij en politie van Dendermonde bezorgde

Het belangrijkste is dat Dendermondenaars geen schrik meer moeten hebben, gaat Feys verder. "De personen die in contact zijn geweest met die poederbrieven hebben een traumatische ervaring achter de rug. Helaas heeft de dader geen besef wat zoiets teweeg kan brengen bij een persoon."

Dinsdag werd de verdachte opgepakt. Gisteren werd ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft haar vrijgelaten onder strikte voorwaarden. "We hebben een berekening gemaakt van de werkuren en kostprijs van alle verschillende de hulpdiensten. En dat loopt al snel op", legt Feys uit. "Voor de vijf interventies komen we uit op een bedrag van 20.000 euro." Het is nog niet duidelijk of de verdachte die som zal moeten betalen.