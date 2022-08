Kennedytunnel 5 nachten per week dicht voor werkzaamheden

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat in de volgende maanden de bestaande natriumlampen in de tunnel vervangen door een nieuwe led-installatie. Ledverlichting zorgt voor een beter zicht in de tunnel en is ook comfortabeler voor de ogen van weggebruikers. Tezelfdertijd komen er ook nieuwe brandwerende platen in de tunnelwand.

Tijdens de werkzaamheden is telkens 1 tunnelkoker afgesloten. Verkeer moet dan in beide richtingen over 1 rijstrook door de andere tunnelkoker rijden en dat elke zondag-, maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond vanaf 21 uur, tot 5 uur in de ochtend. De oprit in Linkeroever gaat trouwens al vanaf 20.30 uur dicht.

Het verkeerscentrum waarschuwt voor files die de hele nacht kunnen aanhouden. De grootste vertragingen worden tussen 21 uur en 23 uur verwacht, wanneer het aan de tunnel doorgaans nog erg druk is.