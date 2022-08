Klein Kasteeltje weer open, maar situatie blijft moeilijk: "We zitten al een jaar in crisis"

"Er is personeel van Fedasil dat achtervolgd en bedreigd wordt wanneer ze naar huis gaan. Dat kunnen we niet meer tolereren. Een veilige werkomgeving is een basisrecht. Daarom hebben we gisteren beslist de poort te sluiten."

Extra personeel is geen oplossing, zegt Candaele, en ook meer opvangplaatsen bieden volgens haar op lange termijn geen soelaas. "Zolang de instroom groter is dan de uitstroom is het asielsysteem gewoon niet gezond. Elke maand komen er meer mensen bij dan dat er mensen het opvangnetwerk verlaten. Er is een heel pakket aan maatregelen nodig. De asielaanvragen moeten bijvoorbeeld sneller behandeld worden door het CGVS."