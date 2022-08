Kindergemeenteraad in Tongeren maakt kunstwerken met mos

"Er komt ook nog een kunstwerkje met mos in het Julianuscomplex. Dat is in de vorm van een Latijns woord en dat betekent 'Welzijnszorg'. En er is ook nog een derde kunstwerkje op de Jeker. Op dat kunstwerkje zie je vissen uit het water springen."

"Ja, ik vind het ook heel mooi", beaamt Allessio, ook lid van de kindergemeenteraad. "Ik ben heel tevreden over het resultaat", glundert hij.