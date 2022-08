Topman Gemeenschapsonderwijs over lerarentekort: "Organiseer lessen meer zoals in het hoger onderwijs"

"We moeten af van alle lessen in klassen van twintig leerlingen te organiseren", zegt Pelleriaux. Een leraar geschiedenis die gepassioneerd les geeft, kan dat ook doen voor een groep van zestig leerlingen, terwijl leerlingen voor oefeningen in groepjes van vier kunnen begeleid worden, is zijn redenering. "Dat gebeurt zonder enig probleem in het hoger onderwijs. Die organisatievormen zouden we ook moeten invoeren in het secundair onderwijs."