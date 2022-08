Laatste dag zomerschool in Mol: "Kinderen met leerproblemen opgewarmd voor het nieuwe schooljaar"

Een dag op de zomerschool ziet er wel wat anders uit dan op de gewone school. "We gaan wel schoolse dingen aanleren, zoals de maaltafels en begrijpend lezen, maar we organiseren daar spelen rond. Onze leerkrachten zijn bijvoorbeeld ook veel buiten geweest met de kinderen. Zo zijn ze bijvoorbeeld naar de markt geweest om daar dingen te gaan ontdekken of bepaalde vaardigheden in te oefenen. We proberen het leuk te houden. Het is dan ook nog altijd vakantie voor de kinderen."