Landbouwers mogen geen water meer oppompen uit Moervaart en  Bovendurme wegens te hoog zoutgehalte

Landbouwers mogen geen water meer oppompen uit de Moervaart en de Bovendurme. Reden is de toenemende verzilting. Dat betekent dat het zoutgehalte in het water te hoog is. Daarom is het water niet meer gezond voor gewassen en dieren. Dat zilte water komt van het kanaal Gent-Terneuzen. Het wordt aangezogen als er uit de Moervaart veel water opgepompt wordt. "Als blijkt dat er voor de haven andere maatregelen nodig zijn omdat er daar dan te veel zilt water aanwezig is, dan zullen die nog genomen worden, maar dat is nu het geval nog niet", legt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg uit.

Er kwamen de laatste weken veel klachten van omwonenden van de plaatsen waar landbouwers water komen oppompen. Hun grote machines zouden in de weg staan en het vuil achterlaten. Maar daar heeft het huidige oppompverbod niets mee te maken, laat de Vlaamse Waterweg nog weten.