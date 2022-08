Ledenaantal van oudste supportersclub KV Kortrijk drastisch gedaald: "In vijf jaar van 250 naar 36"

Toch laat SC Centrum de moed niet zakken. "KVK blijft nog steeds een mooie ploeg. Ik ben ermee opgegroeid. We bestaan nu 96 jaar en hopen de 100 te halen. Het zou heel jammer zijn mocht dat niet lukken, want we zijn heel familiale supporters. Groot en klein komt overeen. In september houden we opnieuw een bedanking voor 150 genodigden in de VIP van KV Kortrijk, dus we hopen het ledenaantal zo nieuw leven in te blazen."