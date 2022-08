KU Leuven verplicht docenten niet langer om opnames van lessen te maken

"In een aantal gevallen zijn aanvullende lesopnames niet werkbaar", licht rector Luc Sels toe. "We denken bijvoorbeeld aan werkvormen die zo interactief zijn dat fysieke deelname onontbeerlijk is, wanneer geluids- en/of beeldopnames praktisch amper realiseerbaar zijn, of wanneer videomateriaal niet digitaal gedeeld kan worden omwille van vertrouwelijkheid, denk maar bijvoorbeeld aan medische beelden."

Tegelijk moedigt de KU Leuven het gebruik van lesopnames wel aan. "Voor sommige studenten maken lesopnames wel degelijk een verschil. Denk bijvoorbeeld aan studenten die midden in een grote studentengroep moeilijker functioneren of zich moeilijker kunnen concentreren, studenten die minder vlot kunnen noteren door bijvoorbeeld een taalachterstand of een functiebeperking, of werkstudenten."

De KU Leuven roept in dit opzicht studenten op om weer zo veel mogelijk fysiek de lessen bij te wonen. "Hun fysieke aanwezigheid en deelname aan het campusleven is van onschatbare waarde voor de gedrevenheid van docenten en assistenten. We weten overigens uit heel wat onderzoek dat aanwezigheid in lessen positieve leereffecten en dus betere resultaten geeft", besluit rector Sels.