Magnetometer van UHasselt keert na een jaar in de ruimte terug naar de aarde

De OSCAR-CUBE is vooral een technologisch demonstratietoestel, want meestal wordt het magnetisch veld buiten een ruimtestation gemeten. Nu werd dat binnen in het ruimtestation gedaan. "Er zijn een hoop andere magnetische velden van alle elektronica binnen het ISS die storingen geven", zegt Jeffrey. "Het unieke is dat we met ons toestel het magnetisch veld kunnen meten, zelfs als we omringt zijn door andere magnetische velden."