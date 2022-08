Waarom richt Oekraïne zich op de Krim? "Voorbereiding van grootschalig tegenoffensief in het zuiden"

Gisteravond zijn er zeker vier ontploffingen gehoord bij een militaire luchthaven bij de stad Sebastopol, in het zuiden van de Krim. In het oosten zijn explosies gemeld bij een strategisch belangrijke brug. Drie dagen geleden ontplofte al een munitiedepot op de Krim. Volgens kolonel Roger Housen, die de oorlog in Oekraïne op de voet volgt, gaat het om aanvallen van het Oekraïnse leger die deel uitmaken van een nieuwe strategie.

Hoe Oekraïne erin slaagt om zo diep in bezet gebied Russische doelen te raken, blijft nog wat onduidelijk, want in principe beschikken ze niet over raketten die zo ver kunnen reiken. Volgens Rusland is in Sebastopol een Oekraïense drone neergehaald. De aanval op het munitiedepot van enkele dagen geleden werd toegeschreven aan "sabotage". Oekraïne zelf houdt zich grotendeels op de vlakte.