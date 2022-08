Minister Brouns (CD&V) ondertekent  overeenkomst over digitale en duurzame innovatie bij Limburgs bedrijf Fruitsnacks

Het is een concreet voorbeeld van de duurzame en digitale innovatie die de Vlaamse regering wil ondersteunen, vertelt Vlaams minster Brouns (CD&V) "Het bedrag dat we hebben kunnen vrijmaken kunnen we gebruiken voor de werking van 36 bedrijfsadviseurs. Ze gaan samen met het bedrijf een traject aan om te kijken waar ze verder kunnen verduurzamen of innoveren, met het grotere doel om klimaatneutraliteit te bereiken." Deze overeenkomst is een verlenging van een bestaand convenant dat afloopt in 2023. Zo werden de afgelopen vier jaar 5.707 bedrijven begeleid, waarvan zo'n 800 Limburgse. De begeleiding gebeurde rond thema’s zoals artificiële intelligentie, cybersecurity, bio-economie, circulaire-economie en klimaatneutrale bedrijfsvoering. Nieuw aan het convenant dat nu gesloten is, is de aandacht voor verduurzaming en digitalisering.