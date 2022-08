Mysteries ontrafeld: waarom is Aalst Carnaval het bekendste carnaval van Vlaanderen?

Het valt niet te ontkennen: Aalst Carnaval is een fenomeen, bekend tot buiten de landsgrenzen. Maar hoe is dat zo gegroeid? Wat ligt aan de oorzaak van het succes? Volgens de Aalstenaars zelf is het antwoord eenvoudig: "Het zit gewoon in het DNA." Al is het echte antwoord net wat complexer...