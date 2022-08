Mysteries ontrafeld: Wat zit er verborgen in de Duivelsput van Oostduinkerke?

Het team kon de put uitgraven tot op een diepte van vijf meter. “Nog dieper kon niet, omdat de grond te drassig werd”, zegt Eggermont. “We hebben wel nog een diepere boring uitgevoerd. Maar toen we de boor uit het gat trokken, spoot het water eruit. We moesten in allerijl een fles uit een hoger gelegen laag afval grijpen en die in het boorgat duwen, anders konden we het onderzoek wel vergeten.”

De archeologen concludeerden dat de bodem van de put op een diepte van ongeveer zes meter moet liggen. “Maar daar zijn we dus nooit geraakt. We hebben nooit de onderste lagen van de put kunnen onderzoeken.”

Een kar of menselijke resten heeft Eggermont daar beneden niet aangetroffen. “Maar dat wil daarom niet zeggen dat het 100 procent zeker is dat die er niet zijn, hé. We hebben ook maar een sleuf van de put onderzocht, niet de volledige diameter van 40 meter.”

Eggermont durft daarom niet te zeggen dat de legende niet klopt. “Wat in zo’n bodem terechtkomt, bewaart heel slecht. Zeker als het met water in contact komt. Het zou best kunnen dat er ooit een koets in gezeten heeft, die intussen vergaan is. Ik sluit niks uit.”