Mysteries ontrafeld: wie zijn de grote kathedralenbouwers en hun nazaten?

Ook de Stad Mechelen heeft de zoektocht van Radio 2 naar het nalatenschap van de familie Keldermans op de voet gevolgd. "We hebben wel een Keldermansvest in onze stad, maar het is inderdaad een pijnpunt dat er weinig anders in Mechelen herinnert aan ons roemrijke bouwmeestersgeslacht. Dat heeft jullie zoektocht op Radio 2 zeer duidelijk gemaakt", zegt Mechels schepen voor monumenten Koen Anciaux (Open VLD).

"Ik schrok er eigenlijk zelf van. Daarom zal ik als schepen een voorstel doen in het college om een standbeeld of gedenkplaat op te richten om alle telgen van het geslacht Keldermans te herdenken. Wat het zal worden, daar moeten we over nadenken. Maar ik denk dat we sowieso iets moeten doen. Er is op dat vlak een hiaat in ons patrimonium." De familie heeft al wel beelden gekregen in een in een nis van het Gentse stadhuis en in een park in het Nederlandse Bergen-op-Zoom.