Op één van deze plekken zal over drietal jaar de eerste vrouw een voet op de maan zetten

Al is er nog een hoop werk voor de boeg. De landing moet gebeuren met een maanlander die nog in ontwikkeling is bij SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk. De maanlander moet ook apart gelanceerd worden met een nog krachtigere raket, die ook nog in ontwikkeling is.

Eens in de ruimte moet de maanlander eerst nog worden bijgetankt om dan naar de bemande capsule te vliegen die al rond de maan draait. Daar stappen de twee astronauten dan over in de maanlander om uiteindelijk op de maan te landen.