Niels Destadsbader en Dieter Coppens gaan naakt om taboe rond bepaalde kankers te doorbreken

Niels Destadsbader, Dieter Coppens en zes andere bekende mannen zullen zich in het programma ontpoppen tot echte strippers. Het programma volgt de acht mannen van de casting en de voorbereiding tot en met het grote slotspektakel waarbij ze uit de kleren gaan. Die show vindt eind oktober plaats in het Kursaal in Oostende.

Elke deelnemer is van ver of dichtbij al met kanker geconfronteerd geweest en doorbreekt met zijn optreden en zijn getuigenis het stilzwijgen over bepaalde kankers. "Als zij uit de kleren durven te gaan voor heel Vlaanderen, dan moet elke Vlaamse man toch eens over het thema durven te praten met zijn huisarts?", is de gedachte achter het programma.