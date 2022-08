Oehoe uit Leuven is gestorven aan duivenherpes

Het duivenherpesvirus is onmogelijk te bestrijden vanwege de zeer grote populatie duiven. Volgens Wildlife Health Gent blijven besmette vogels het virus heel hun leven dragen, maar blijven ze doorgaans gezond en wel. Er zijn ook geen zichtbare symptomen.

De bestrijding van het virus in de duivenpopulatie is daarom zeer moeilijk. Ook het vermijden van overdracht op roofvogels in het wild is niet evident. Bij roofvogels in gevangenschap wordt sterk aangeraden geen duiven als voedsel te gebruiken en ze weg te houden van duiven. In het wild is dat praktisch onmogelijk.