Berlijnse politie start onderzoek naar "Holocaust"-uitspraken van Palestijnse president Mahmoud Abbas

Vandaag meldt de Berlijnse politie dat er een onderzoek is gestart naar de vraag of de Palestijnse president met zijn "Holocaust"-uitspraak zou hebben aangezet tot haat. Het minimaliseren van de Holocaust is strafbaar in Duitsland en volgens de politie is er om die reden dan ook aangifte gedaan tegen Abbas.

Het is nu de vraag of het Berlijnse onderzoek ook tot een daadwerkelijke vervolging kan leiden. De Palestijnse president was immers officieel te gast en zou daarom diplomatieke immuniteit moeten genieten. Aan de andere kant erkent Duitsland Palestina niet als onafhankelijke staat, waardoor Abbas mogelijks toch geen immuniteit geniet.