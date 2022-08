Opleiding vrachtwagenchauffeur van VTI Zeebrugge groot succes: "Eén op de vijf leerlingen is een meisje"

Komend schooljaar is een op de vijf leerlingen trouwens een meisje, terwijl er vier jaar geleden maar één leerlinge was in de hele opleiding. Directrice Joke Knockaert van het VTI denkt dat het televisieprogramma "Lady Truckers" voor een veranderende mentaliteit heeft gezorgd. In Zeebrugge specifiek speelt ook de herinrichting van de campussen mee. "Wij hebben zorgopleidingen en die zaten vroeger in Heist. Twee jaar geleden zijn al die leerlingen overgekomen naar de campus in Zeebrugge. Dat heeft voor een shift gezorgd. Het aandeel meisjes is daardoor toegenomen in Zeebrugge en daardoor is de drempel ook wat lager geworden voor meisjes om de opleiding tot vrachtwagenchauffeur te volgen."