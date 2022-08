Vliegtuig mist bestemming nadat zowel piloot als copiloot in slaap was gevallen

De luchtverkeersleiding probeerde verschillende keren tevergeefs contact op te nemen met de piloten. Toen het vliegtuig over de landingsbaan vloog waar het had moeten landen, verbrak de automatische piloot, het mechanisme waarmee onder andere een vliegtuig bestuurd kan worden zonder hulp van een mens, de verbinding. Dat activeerde een alarm dat de piloten wakker maakte.

Een halfuur later landde het vliegtuig dan toch nog op de juiste bestemming. Niemand was gewond en de passagiers zouden niet in gevaar geweest zijn. Of er sancties volgen tegen de piloot en copiloot is niet bekend.