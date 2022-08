Krijgt Ruien het grootste batterijpark van België? 

Er zijn plannen om een batterijpark te bouwen in Ruien bij Kluisbergen. Met de komst van almaar meer hernieuwbare energie is er ook nood aan extra opslagcapaciteit voor als het niet waait en de zon niet schijnt. Nu vullen de gascentrales het gat op als er veel vraag is naar stroom op die momenten. "Batterijen zorgen ervoor dat de overproductie van energie, kan opgeslagen worden voor later. Als er dan een gebrek is aan energie, dan kan die stroom gebruikt worden", vertelt Eveline D.Milonas van Storm, een bedrijf dat energieparken bouwt.

Het terrein is volgens het bedrijf erg geschikt, "want het bevindt zich vlakbij de hoogspanningslijnen van Elia", legt D.Milonas uit. "Zo kunnen die batterijen efficiënt op het net aangesloten worden. Zulke batterijen zien eruit als grote containers die naast elkaar staan. Tijdens de constructiefase zal er veel personeel nodig zijn, maar achteraf zal alles digitaal gemonitord worden."

Op het terrein is nu al begonnen met de bouw van een kleiner batterijpark door het Waregemse bedrijf Yuso, goed voor 25 megawatt.

Als het project van Storm goedgekeurd wordt, zou Ruien de grootste batterijcapaciteit van het land hebben, zo'n 225 Megawatt. Eind oktober wordt er beslist over de omgevingsvergunning. Het batterijpark van Storm zou dan vanaf 2026 actief kunnen zijn.