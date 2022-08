Pleziervaart vanaf maandag niet meer mogelijk op deel Vlaamse waterwegen

"Na de droogtecommissie is beslist dat de pleziervaart enkel nog door sluizen kan, samen met beroepsvaart. Afhankelijk van waar er beroepsvaart is, heeft dat een impact", verduidelijkt woordvoerster Liliane Stinissen. "De kleinere kanalen waar geen beroepsvaart is, worden niet geschut (het proces waarbij een schip of bootje door middel van een schutsluis of sas tussen twee kanaalpanden met verschillend waterniveau wordt verplaatst, red.)."