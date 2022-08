Russische president Poetin akkoord om  Atoomenergieagentschap naar Oekraïense kerncentrale te sturen

President Macron en president Poetin zullen "in de komende dagen opnieuw over dit onderwerp spreken na de uitwisseling van technische teams", meldt het Franse Elysée. Volgens het Elysée heeft president Poetin ermee ingestemd dat de inspecteurs wel via Oekraïne mogen reizen naar de kerncentrale. "Hij stemde ermee in dat ze door Oekraïne zouden gaan, onder controle van de regering, met respect voor de Oekraïense soevereiniteit", klinkt het. Eerder had Rusland als voorwaarde gesteld dat de inspecteurs via Rusland of door Rusland bezet gebied moeten reizen tot de kerncentrale en niet via Oekraïne. Oekraïne wilde dat dan weer niet, want dat zou gelden als een soort van erkenning van de Russische controle van dat gebied.