Politie zoekt dader van brutale roofoverval op een vrouw van 100 in Schaarbeek

De dader drong tussen 19 u en 20.15 u de woning van het slachtoffer binnen langs de Lambermontlaan in Schaarbeek. De man duwde het slachtoffer meermaals tegen de grond en bedreigde haar met de dood. Daarna doorzocht hij het hele huis en sloeg hij op de vlucht met verschillende juwelen van de bewoonster.

De dader is volgens de politie een Franstalige dertiger. Hij is ongeveer 1m80 groot en atletisch gebouwd. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een grijze broek en een blauw T-shirt met lange mouwen.

Wie de verdachte herkent, kan contact opnemen met de politie via het nummer 0800 30 30 0 of via opsporingen@police.belgium.eu.