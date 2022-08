Pukkelpop installeert noodnummer voor grensoverschrijdend gedrag

Het is rustig op de dispatching waar de noodoproepen binnenkomen. “Voorlopig kregen we alleen vragen over tickets”, zegt Lena Boons, welzijnscoördinator op Pukkelpop. “Maar we zijn wel voorbereid. Dag en nacht zit er iemand aan het noodnummer 011/888 180. Als we een oproep binnenkrijgen, wordt de persoon doorverwezen naar de juiste hulpdienst. Dat kan bijvoorbeeld een dokter, een psycholoog of de politie zijn.”