Pukkelpop dag 2, Selah Sue laat de muziek spreken, week na post over antidepressiva: "Dit helpt mij, hier leef ik voor"

Haar nummer "Pills" over antidepressiva zingt ze naar eigen zeggen "met een heel dubbel gevoel. Songregels als "I wish that I could feel something, but the pills do what they do" en "I don't know who I am lately" komen wel heel dicht bij de realiteit nu. "But the pills do what they do, thank god", lacht Selah Sue.

Met afsluiter "This world" rekt Selah Sue haar concerttijd 5 minuten langer dan gepland in het strakke festivalschema. "Maar momenten als dit, van eenheid, van in het moment zijn: dat helpt mij, hier leef ik voor." Een statement dat haar een stevig slotapplaus oplevert. De warmte en empathie van het publiek zijn duidelijk voelbaar.