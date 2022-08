Advocaat Walter Van Steenbrugge wordt niet vervolgd in drugsdossier

Van Steenbrugge reageert in een persbericht. “Het besluit van de raadkamer om Walter Van Steenbrugge buiten vervolging te stellen is logisch en vanzelfsprekend, er is geen enkel bewijs tegen hem, er is zelfs geen afgeluisterd telefoongesprek tussen Walter Van Steenbrugge en zijn cliënt waar het al dagen over gaat. En uiteraard is hij geen lid van een criminele organisatie. Die bewering was een nieuwe episode in een reeks gratuite beschuldigingen in een pure beschadigingsoperatie", luidt het.