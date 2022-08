Internationale gemeenschap veroordeelt raids Israëlisch leger op Palestijnse ngo's: "Geen bewijs voor terrorisme"

In een gezamelijke verklaring hebben de zes Palestijnse ngo's gezegd dat ze zich niet laten afschrikken door de reeks invallen, integendeel.

"Deze aanval was bedoeld om het Palestijnse middenveld te intimideren en te doen stoppen met het documenteren en blootleggen van de misstanden en schendingen van de Israëlische bezetting", vertelt Shawan Jabarin, directeur van Al-Haq. "We zullen ons werk voortzetten. Ons werk is niet zomaar een baan voor ons, het is onze missie en ons geloof", klonk het standvastig.