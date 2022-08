Russische soldaat getuigt in "Terzake" over de invasie van Oekraïne: "Ik probeer de gruwel te stoppen"

In het interview met "Terzake" getuigt Filatyev over de oorlog in Oekraïne. Hij gelooft dat de oorlog verkeerd is. "Er waren veel onschuldige burgerslachtoffers, die totaal niks met de oorlog te maken hebben. Ik vind de oorlog verschrikkelijk. Daarom doe ik een poging om de gruwel te stoppen." Filatyev probeert met zijn getuigenis landgenoten te bereiken. Hij hoopt hen zo te overtuigen dat de oorlog verkeerd is.