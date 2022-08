Josephine Tewson is overleden, de zenuwachtige buurvrouw van Hyacinth in "Schone schijn"

De Britse actrice Josephine Tewson is overleden op 91-jarige leeftijd. De naam zal mogelijk niet meteen een belletje doen rinkelen, maar de foto en de titel bij dit artikel maken het al duidelijk: Tewson speelde jarenlang de buurvrouw van hoofdpersonage Hyacinth Bucket in de Britse comedyreeks “Keeping up appearances”, bij ons bekend als “Schone schijn”.