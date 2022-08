Twee beren uit Oekraïne worden nu, na quarantaine in Bellewaerde, opgevangen in Natuurhulpcentrum

De twee bruine beren die het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen in juni in een zoo in Oekraïne heeft weggehaald, hebben nu toch een thuis gekregen in het Natuurhulpcentrum zelf. Ze zijn eerst twee maanden lang in quarantaine gegaan in een verblijf in Bellewaerde omdat er in het Natuurhulpcentrum op dat moment niet genoeg plaats was.