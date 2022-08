Vaccinatiecentrum Lier start met het sturen van uitnodigingen voor 2e boosterprik

Wie in Lier, Duffel, Berlaar, Ranst of Nijlen woont, mag vanaf vandaag opnieuw een uitnodiging verwachten voor een coronavaccin. Het vaccinatiecentrum in Lier start met het sturen van de uitnodigingen voor de tweede boosterprik. Vaccinatie is ook nu niet verplicht. Wie een uitnodiging krijgt, kan een afspraak maken.

Het vaccineren zal opnieuw gebeuren in het Herman Vanderpoortenstadion. Daar kunnen ze tot 9.500 mensen per week inenten.