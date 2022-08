Twee "imbeciele" toeristen beboet die over het Canal Grande in Venetië surften

Het lijkt een beetje overdreven, maar de Venetiaanse autoriteiten zetten de laatste jaren zwaar in op de aanpak van toeristen die zich misdragen. Wie in de kanalen zwemt, in bloot bovenlijf rondloopt of de duiven voedert, riskeert een (stevige) boete. Eerder riep Brugnaro op om een Schotse toerist 10 dagen in de cel te gooien nadat hij van een brug in een kanaal was gesprongen.