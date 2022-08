Verschillende doden bij aanval van al-Shabaab op hotel in Mogadishu

Op het moment van schrijven vindt nog altijd een vuurgevecht plaats tussen de veiligheidsdiensten en de jihadisten, die zich in het hotel hebben verschanst.

Het Hayat-hotel is een populaire ontmoetingsplaats voor overheidsmedewerkers, journalisten en zakenmensen. De aanval op het hotel is via een online mededeling onmiddellijk opgeëist door al-Shabaab. De islamistische beweging zaait al jaren terreur in het land. Al-Shabaab probeert de regering af te zetten om een islamistische staat op te richten.