Zakkenroller "het danserke" veroordeeld tot anderhalf jaar cel: "Geleerd op televisie"

"Het danserke" beroofde begin juni verschillende feestvierders in horecazaken in Hasselt. Hij kreeg zijn bijnaam omwille van zijn werkwijze. hIj danste even met een andere feestvierder en liet die dan struikelen. En zo kon hij er vandoor gaan met zijn of haar portefeuille of smartphone. De man is nu veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan de helft met uitstel, én hij moet een boete betalen.