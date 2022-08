Vrachtwagen rijdt zich vast in Margaretatunnel in Mechelen

Vanmorgen rond 9.30 uur reed een vrachtwagen zich vast op een afslagstrook in de Margaretatunnel in de richting van Mechelen-Zuid. De chauffeur had vermoedelijk de hoogtebeperking genegeerd. De afslagstrook bleef een tijdlang afgesloten, de rest van de tunnel kon gewoon openblijven. “Er was alleen stoffelijke schade, niemand raakte gewond", zegt Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek.