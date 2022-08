Vuelta komt beetje door België, in Baarle-Hertog: "Alles opgeteld 1.200 meter, als ze rechts rijden"

De Vuelta, de Ronde van Spanje die vanavond start, komt dit jaar een klein stukje door België. De wielrenners zullen tijdens de derde rit, zondag, door Baarle-Hertog en -Nassau rijden. "Ze steken hier 8 keer de grens over", legt burgemeester Frans De Bont (FORUM+) uit op Radio 2. De rit start en eindigt in Breda in Nederland.