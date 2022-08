Beenderen gesneuvelden van de Slag bij Waterloo werden verwerkt door de suikerindustrie

Volgens de RTBF worden er over de opgravingen in Waterloo zelfs parlementaire vragen over gesteld die de lokale overheden oproepen om in te grijpen.

Zo is er onder meer een briefwisseling van de toenmalige burgemeester van Eigenbrakel aan de lokale commandant van de rijkswacht om in te grijpen. "De hogere overheid vraagt me om dit te stoppen op basis van artikel 360 van het strafwetboek", klinkt het. Dat artikel bestraft opgravingen. Volgens Wilkin zijn er geen bewijzen gevonden dat ook effectief iemand opgepakt is geweest voor deze illegale opgravingen.