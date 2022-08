Zieke Franco (71) uit Hasselt bezoekt Pukkelpop dankzij Ambulance Wens vzw

Het moet voor Franco zo'n tien jaar geleden geweest zijn dat hij ooit nog eens het terrein van Pukkelpop heeft betreden, want rond die tijd werd hij ziek. De Hasselaar heeft namelijk Alzheimer, epilepsie en hij kan niet meer wandelen of praten. "We zijn Ambulance Wens vzw ontzettend dankbaar voor hun hulp", vertelt een emotionele echtgenote Kris. "Hij kan het ons niet vertellen, maar Franco is er duidelijk van aangedaan en hij is blij dat hij hier eindelijk terug is."

"Het doet ons allemaal iets, dat hij terug is na al die jaren", vertelt Ludo Cox, al jarenlang vrijwilliger op Pukkelpop en ex-collega van Franco. "We stonden hier samen altijd aan de crewparking, alles in goede banen te leiden sinds 1991. Je spendeert dan weken met elkaar, want we zijn er ook altijd bij voor de opbouw", klinkt het. "Franco deed alles op z'n Franco's. Hij kon alles heel goed en snel oplossen, maar kon zich soms ook nogal fel opjagen. Typisch Italiaans dus", lacht Cox.