Studenten Thomas More printen reuzegrote zonnebril voor Zilvermeer in Mol met nieuwe 3D-betonprinttechniek 

De zonnebril is 1,8 meter hoog, 5 meter breed en weegt 4,5 ton. “Hij is geprint in 3 stukken op onze printvloer, die maar net groot genoeg was om alles te printen. Het is een van de grootste projecten van ons laatste semester.” Maxim is dan ook blij om dit ontwerp voor te stellen. “Ik ben er heel trots op, omdat we van het begin bij het ontwikkelingsproject zaten. We hebben nieuwe printtechnieken toegepast en voor het eerst nauw samengewerkt met de IT-afdeling van onze school. Zo hebben we dit kunnen waarmaken.”