Ambachtelijk weekend in het Waasland: "Vooral jongere mensen tonen interesse in ambachten"

Bij de deelnemende vakmannen en -vrouwen zitten veel jonge gezichten. “Alles wat met ambachten te maken heeft, zit in de lift, dat is al een aantal jaren zo”, zegt Bea Van Bel van de dienst Toerisme van de stad Sint-Niklaas. “Maar door de coronacrisis hebben veel oudere mensen moeten afhaken. Nu nemen vooral de jongere mensen het over. We zien duidelijk dat zij zich aangetrokken voelen tot de ambachten."

Het thema voor de 41ste editie van het evenement is "dansen en muziek". Dat zal merkbaar worden tijdens de tentoonstellingen en de workshops. “Het aanbod is bijzonder gevarieerd, iedere bezoeker vindt er zeker iets wat hij of zij interessant vindt”, klinkt het bij Toerisme Waasland.